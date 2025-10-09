Serie B, 41 giocatori in giro per il mondo: le squadre più colpite dalla sosta per le Nazionali

Un vero e proprio giro del mondo per 41 giocatori. È questo il bilancio della Serie B durante la sosta per le Nazionali, come spiega Matteo Pierelli in un’analisi pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. Un numero già considerevole, che sarebbe potuto crescere ulteriormente se non ci fossero stati alcuni forfait e le opposizioni dei club alle convocazioni per il Mondiale Under 20 in Cile.

Tra i casi più recenti, quello di Pedro Obiang del Monza, costretto a rinunciare alla chiamata della Guinea Equatoriale a causa di un problema articolare all’anca: resterà in Italia per curarsi. Molte società, inoltre, hanno scelto di trattenere i propri giovani, visto che la competizione sudamericana non rientra nel calendario ufficiale FIFA. Così, tra gli altri, Fabio Rispoli è rimasto a Catanzaro, Raphael Kofler a Bolzano, Jonas Harder e Luca Di Maggio a Padova, Maat Daniel Caprini a Mantova e Fellipe Jack dello Spezia è rimasto a disposizione di Luca D’Angelo.

L’Empoli il più colpito

Come evidenzia Matteo Pierelli sulla Gazzetta dello Sport, la squadra con più assenze è l’Empoli di Guido Pagliuca, che alla ripresa ospiterà il Venezia. Sono sei i giocatori convocati, tra cui spicca Bohdan Popov, 18 anni, talento ucraino fuggito dalla guerra e autore di un inizio di stagione straordinario con quattro gol nelle prime tre giornate. Popov sarà con l’Under 21 dell’Ucraina, mentre Gabriele Guarino e Brando Moruzzi sono stati chiamati da Silvio Baldini, che ha convocato anche Matteo Dagasso del Pescara, promosso in Serie B la scorsa stagione (in quella squadra c’era anche Moruzzi).

Spezia e le altre

Nonostante l’ultimo posto in classifica, lo Spezia è la seconda squadra per numero di convocati. D’Angelo dovrà fare a meno di diversi elementi in un momento delicato. La capolista Modena, invece, perderà solo due giocatori: Alessandro Dellavalle, convocato dall’Under 21 italiana, e Gady Beyuku, impegnato con la Francia Under 20.

Situazione analoga per il Palermo di Pippo Inzaghi, che dovrà rinunciare a due pilastri finlandesi: Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen. I due saranno impegnati stasera a Helsinki contro la Lituania e poi domenica in Olanda, in un doppio appuntamento cruciale per il sogno Mondiale della Finlandia, mai qualificata nella sua storia.

Come riporta ancora Matteo Pierelli sulla Gazzetta dello Sport, anche il Frosinone dovrà fare a meno di quattro giocatori — i gemelli Anthony e Jeremy Oyono, Kvernadze e Palmisani — mentre il Venezia saluta John Yeboah, impegnato in due amichevoli internazionali tra Stati Uniti e Messico.