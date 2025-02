Continue Reading

Primo tempo senza reti tra Sampdoria e Sassuolo al “Ferraris”. Le due squadre si sono affrontate con intensità ma senza riuscire a trovare la via del gol. Poche le occasioni nitide, con i portieri quasi mai seriamente impegnati. Sarà decisiva la ripresa per sbloccare il match e conquistare punti preziosi in chiave classifica.