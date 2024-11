Serie B: petardo nel settore ospiti, multa salata per il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 14^ giornata

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo nei confronti delle società al termine della 14esima giornata:

“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cosenza,

Cremonese, Juve Stabia, Palermo. Reggiana e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono

congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato una monetina sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.