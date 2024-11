Palermo, Segre: «Questa squadra crede nell’obiettivo e dobbiamo crederci tutti insieme in modo concreto»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club esprimendosi sul pareggio contro la Sampdoria della scorsa domenica.

Ecco le sue parole:

«Siamo una delle squadre che in B crea e produce di più, ma allo stesso tempo non concretizza. Dobbiamo quindi trasformare questa rabbia in energia positiva e restare uniti, tutti insieme, per superare questa situazione, sia per noi stessi che per la città. Seguiamo le indicazioni del mister: come dimostrano i dati, creiamo tanto. È necessario essere compatti e migliorare giorno dopo giorno negli ultimi 30 metri, dove arriviamo spesso. Vogliamo segnare più gol e vincere le partite. La classifica in questo momento si guarda, ma consideriamo anche che siamo a fine novembre e c’è ancora molto lavoro da fare. Sono sicuro che, con il contributo di tutta la squadra, riusciremo a fare un ottimo lavoro. Il campionato non si conclude ora. Continuiamo a lavorare insieme per dare una svolta a questa stagione. Questa squadra crede nell’obiettivo, e dobbiamo crederci tutti insieme, in modo concreto. Dopo la gara ci sono stati fischi, ed è normale così: è l’amore che la città ci trasmette. In primis, noi vogliamo regalare grandi emozioni ai tifosi. Spero, sia io che tutta la squadra, di riuscire presto a conquistare grandi vittorie».