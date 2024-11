Palermo, Segre: «Contro la Samp abbiamo dato tutto per vincere. Siamo amareggiati»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club esprimendosi sul pareggio contro la Sampdoria della scorsa domenica.

Ecco le sue parole:

«Con la Sampdoria è stata una partita tosta, come tutte quelle che abbiamo affrontato finora. Siamo amareggiati e delusi perché io, in primis, non dormo la notte, come tutta la squadra, dato che vogliamo vincere e vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi. Vogliamo regalare emozioni sia a loro che a noi stessi. Bisogna prepararsi giorno dopo giorno. Non posso rimproverare nulla né a me stesso né ai miei compagni: l’impegno c’è stato, abbiamo dato tutto per vincere la partita. Si reagisce sul campo, lavorando, guardandosi tutti negli occhi e migliorando tatticamente e tecnicamente, dando sempre quella percentuale in più di determinazione e voglia di vincere per portare a casa il risultato. Bisogna dare tutti qualcosa in più per conquistare la vittoria».