Serie B: sette giocatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 14^ giornata

Attraversa i propri canali ufficiali, la Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo nei confronti dei giocatori, al termine della 14esima giornata:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CELLA Stefano (Mantova): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DEFREL Gregoire (Modena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TOURE Idrissa (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VARNIER Marco (Juve Stabia): per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BRANCA Simone (Cittadella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FLORENZI Aldo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

