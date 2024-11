Palermo, Segre: «Contro lo Spezia partita importante per dare una svolta positiva al campionato»

Il centrocampista e capitano del Palermo, Jacopo Segre, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, commentando il pareggio contro la Sampdoria e guardando alla prossima sfida casalinga contro lo Spezia. Con determinazione e passione, Segre ha sottolineato l’importanza della partita di domenica come possibile punto di svolta per il campionato, ribadendo il suo sogno di riportare il Palermo in Serie A. Tra ambizioni personali e obiettivi collettivi, il leader rosanero ha lanciato un messaggio chiaro: unione, energia positiva e impegno massimo per raggiungere grandi traguardi insieme alla squadra e alla città. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Domenica arriva lo Spezia, una grande squadra che sta facendo un grande campionato e lo sta dimostrando. Noi pensiamo a noi stessi. Scenderemo in campo, come sempre, con grandi motivazioni, cercando di portare a casa la vittoria. Può essere una partita importante per dare una svolta positiva al campionato. L’anno scorso è stato un anno importante, quest’anno cerco di raggiungere obiettivi di squadra perché ce lo meritiamo. Bisogna combattere e avere uno spirito vincente. A livello personale, se arriveranno altri gol sarò il primo a essere contento, ma sono a disposizione della squadra e lotterò insieme ai compagni per cercare di vincere insieme alla città. Oggi ci metto la faccia perché siamo noi giocatori a scendere in campo e noi abbiamo la responsabilità, tutti insieme. Io, in primis, che sono qui apposta, ci tengo a dire che ho una voglia matta di andare in Serie A, perché è un sogno sia personale che per tanti. Finché sarò qua, andrò al mille per mille in campo. Come dico sin dal giorno in cui sono arrivato, indossare questa maglia è un’emozione. Tutti insieme, con energia positiva, dobbiamo raggiungere grandi obiettivi e pensiamo di poterlo fare. Infatti, sono qui a dirlo e a trasmettere tutta la volontà e la passione che abbiamo e che ho».