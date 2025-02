Si conclude sul risultato di 1 a 1 il match della 26esima giornata di Serie B tra Modena e Spezia. Succede tutto nella prima frazione di gioco: al gol di Francesco Pio Esposito risponde Defrel. I padroni di casa, però, concludono la partita in dieci per via del cartellino rosso rimediato da Palumbo al 90′. Di seguito gli highlights della gara:

