Serie B: Marras, Lucioni e Di Mariano salteranno Cosenza-Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo

La Lega B ha appena reso noti i provvedimenti e le sanzioni del Giudice Sportivo al termine della 32esima giornata. Sono ben 15 i giocatori squalificati, tra cui Lucioni, Di Mariano e Marras che salteranno la sfida di sabato tra Cosenza e Palermo:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SERSANTI Alessanro (Lecco): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMATUCCI Francesco (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BANDINELLI Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERNABE’ GARCIA Adrian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANESTRELLI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

DI MARIANO Francesco (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

LEVERBE Maxime Jean R (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCIONI Fabio (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PARIGINI Vittorio (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIBILLI Giuseppe (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

TUTINO Gennaro (Cosenza)

SESTA SANZIONE

QUARANTA Danilo (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CARBONI Franco Ezequiel (Ternana)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

MARIN Marius Mihai (Pisa)

UNDICESIMA SANZIONE

CROCIATA Giovanni (Lecco)

DI TACCHIO Francesco (Ascoli)

SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CEPPITELLI Luca (Feralpisalo’)

CISTANA Andrea (Brescia)

SETTIMA SANZIONE

ANTOV Valentin (Cremonese)

COTALI Matteo (Modena)

PERGREFFI Antonio (Modena)

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)

SESTA SANZIONE

ARRIGONI Tommaso (Sudtirol)

ZARO Giovanni (Modena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

COMPAGNON Mattia (Feralpisalo’)

GONDO Diomande Yann C (Reggiana)

MAITA Mattia (Bari)

NOVAKOVICH Andrija (Lecco)

ODENTHAL Cas Ruben (Como)

TERZA SANZIONE

BALDINI Enrico (Cittadella)

BARRECA Antonio (Sampdoria)

CASSANO Claudio (Cittadella)

CELJAK Vedran (Lecco)

D’ANDREA Luca (Catanzaro)

ELLERTSSON Mikael Egill (Venezia)

MAIELLO Raffaele (Bari)

SAMPIRISI Mario (Reggiana)

SECONDA SANZIONE

CYPRIEN Wylan Jean-clau (Parma)

TSADJOUT Frank (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

ANTONINI LUI Matias (Catanzaro)

BOLOCA Gabriele (Ternana)

IDZES Jay Noah (Venezia)

TANCO SIMMERMACHER Gregorio Jose’ (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BELLOMO Nicola (Bari)

LAMANNA Eugenio (Lecco)

ALLENATORI

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

VIVARINI Vincenzo (Catanzaro)

PRIMA SANZIONE

GORINI Edoardo (Cittadella)