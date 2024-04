Serie A: caso Mancini, il Giudice Sportivo chiede gli atti alla Procura

Al triplice fischio del derby tra Roma e Lazio, andato in scena sabato pomeriggio, hanno fatto discutere i festeggiamenti di Gianluca Mancini. Il giocatore giallorosso ha sventolato una bandiera biancoceleste con l’immagine di un ratto. Di seguito la decisione del Giudice Sportivo:

“Si invita la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.