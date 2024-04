Serie A: Udinese beffata, l’Inter rimonta e vince 1-2 al 95′. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1-2 il posticipo della 31esima giornata di Serie A tra Udinese e Inter. I bianconeri, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Samarzdzic, si fanno prima recuperare dai nerazzurri da Calhanoglu su calcio di rigore e al 95′ subiscono il gol della rimonta e della sconfitta da Frattesi. La formazione di Cioffi lascia per strada punti vitali per la salvezza, mentre l’Inter si avvicina sempre di più al 20esimo scudetto.

CLASSIFICA

Inter 82

Milan 68

Juventus 62

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50*

Napoli 48

Lazio 46

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Empoli 28

Udinese 28

Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15

* una partita in meno