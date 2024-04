Ex rosa: a giorni l’incontro tra il Genoa e Gilardino per il rinnovo

Il Genoa non intende privarsi di Alberto Gilardino. Come riporta TuttoMercatoWeb.com nei prossimi giorni, o addirittura già domani, ci sarà un incontro ufficiale tra l’entourage dell’ex Palermo e la dirigenza rossoblu per iniziare a discutere del rinnovo, con l’attuale accordo che scadrà il 30 giugno 2025. Molto dipenderà dal progetto e dal progetto del club: il tecnico non vorrebbe guidare una squadra che abbia ambizioni ridimensionate rispetto a quest’anno. Per convincere Gilardino il Genoa dovrà rassicurarlo mettendo sul piatto delle vere e proprie garanzie tecniche.

