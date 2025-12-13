Serie B: Mantova avanti 1-2 sul Cesena all’intervallo
Il Cesena chiude il primo tempo sotto 1-2 contro il Mantova, che sfrutta due episodi per portarsi in vantaggio. Il primo gol arriva al 17′ con un cucchiaio su rigore di Ruocco, dopo il tocco di mano di Ciofi. Il raddoppio arriva al 25′ grazie a un destro preciso di Artioli, che supera Klinsmann. Nonostante alcune occasioni, con Festa protagonista su due parate importanti, il Cesena fatica a reagire e si trova in difficoltà, ma al 42′ riesce ad accorciare le distanza con Shpendi.