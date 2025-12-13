Modena, Sottil: «Il campionato è logorante, ma siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025

Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha commentato la vittoria contro lo Spezia, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra: «Volevamo raccogliere i punti oltre ai complimenti, la prestazione c’è sempre stata. Abbiamo strameritato la vittoria e si potevano anche fare più gol.» L’allenatore ha sottolineato che la sua squadra ha giocato con grande determinazione: «Sono orgoglioso dei ragazzi e sono contento per noi, per loro e per la gente.»

Parlando dell’adattamento tattico durante la partita, Sottil ha detto: «L’atteggiamento degli avversari è cambiato, venivano a prenderci alti e noi siamo sempre stati verticali. Siamo tornati ad attaccare lo spazio mettendo in difficoltà lo Spezia subito.»

Sull’andamento del campionato, ha aggiunto: «Questo è un campionato logorante e lungo, fra andata e ritorno ci sono spazi diversi. Le partite diventano meno e non si possono sbagliare.»

Sottil ha anche elogiato il giovane Massolin: «Ha un talento straordinario, ha fatto una fase difensiva straordinaria e gli piace guardare in avanti.»

Infine, sulla decisione del VAR che ha revocato un rigore per il Modena, ha commentato: «Per me era rigore. Mi è sembrato un po’ esagerato il giallo per simulazione.» Nonostante la controversia, Sottil ha confermato che la sua squadra ha meritato la vittoria.

