Avellino, mister Biancolino analizza la sconfitta contro il Catanzaro: «Il pareggio sarebbe stato più giusto»

Mister Biancolino, allenatore dell’Avellino, è tornato a parlare dopo il silenzio stampa, commentando la sconfitta della sua squadra contro il Catanzaro. Ai microfoni di “Prima Tivvu”, il tecnico ha analizzato la partita, sottolineando il rammarico per il risultato: «Sapevamo di affrontare una squadra che veniva da un periodo importante, e giocavamo su un campo difficile. Nel primo tempo non siamo stati messi in difficoltà, ma nel secondo abbiamo alzato il baricentro e su un loro tiro hanno trovato il gol. Il pareggio sarebbe stato più giusto, peccato perché ci aspettavamo una scossa nel finale, ma non è arrivata.»

Biancolino ha poi parlato della fase difensiva, evidenziando progressi: «Stiamo difendendo meglio, ma non riusciamo a finalizzare le occasioni che creiamo. Dobbiamo migliorare in fase offensiva.» Per quanto riguarda il modulo, ha detto: «Mi sto adattando a quello che vedo in settimana, con tre in difesa siamo più equilibrati, ma ora mi aspetto qualcosa in più davanti.»

L’allenatore ha anche commentato le scelte di formazione: «Palmiero ha avuto un problema al tendine, ma non è stato quello a influenzare la mia decisione. Ho visto bene Palumbo in settimana.» Sull’attaccante Favilli, ancora non al top della condizione, ha dichiarato: «Ci vorrà tempo per rivederlo in campo, ha bisogno di minuti nelle gambe, così come D’Andrea. Non voglio gettare la croce addosso a Favilli, ma penso che ci vorrà tutto dicembre per rivederlo in campo.»