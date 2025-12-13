Avellino, Sounas: «Palermo e Bari? Vogliamo chiudere al meglio il 2025»

Dimitros Sounas, centrocampista dell’Avellino ed ex del Catanzaro, ha analizzato la sconfitta della sua squadra nella gara contro il Catanzaro, ai microfoni di “Prima Tivvù”. «Partita non facile, ci stavamo difendendo bene, ma dobbiamo migliorare con la palla in nostro possesso», ha dichiarato Sounas, evidenziando la difficoltà nel mantenere il possesso e la mancanza di occasioni da gol.

L’attenzione si sposta ora sulla chiusura dell’anno: «Vogliamo chiudere al meglio il 2025. Ogni gara è difficile, c’è il Palermo, poi il Bari. Ma dobbiamo pensare a noi stessi.» Il centrocampista ha poi ricordato il legame con la tifoseria del Catanzaro, definendo la partita speciale: «Era il minimo salutare la gente qui, abbiamo passato tre anni molto belli.» Ora, Sounas e l’Avellino si concentrano sulla preparazione della prossima sfida, con la mente già rivolta alla gara contro il Palermo.