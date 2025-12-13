Avellino, Cancellotti dopo la sconfitta a Catanzaro: «Ora ci riposiamo e pensiamo al Palermo, sarà una gara difficile»

Tommaso Cancellotti, esterno dell’Avellino, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Catanzaro al termine della gara. Per il giocatore biancoverde, la prestazione della squadra è stata complessivamente equilibrata, ma con alcuni rimpianti. «Venivamo da 4 punti di fila, questo è un piccolo passo indietro. È stato un campo difficile, ma la gara è stata molto equilibrata», ha dichiarato Cancellotti.

L’Avellino ha avuto diverse occasioni per sbloccare il match, ma è stato sfortunato con due traverse colpite e un gol annullato, che secondo Cancellotti avrebbe dovuto essere convalidato: «Abbiamo colpito due traverse e un gol annullato, che secondo me si poteva andare a rivedere. Torniamo a casa senza punti, dopo aver fatto una gara sufficiente, creando diverse palle gol ma senza concretizzare.»

Il secondo tempo ha visto l’Avellino abbassarsi, con il Catanzaro che ha trovato il gol con un tiro-cross di Cissé. Cancellotti ha spiegato: «Ci sono varie fasi in una partita, c’è stato un momento in cui non siamo riusciti a ripartire e ci siamo abbassati. Credo che ci siamo difesi bene, concedendo un tiro-cross che ha portato al gol. La reazione c’è stata, la gara è stata equilibrata.»

Il pensiero ora è già rivolto alla prossima sfida, quella contro il Palermo: «Ora ci riposiamo e pensiamo al Palermo. Sarà una gara difficile, ma la affronteremo come tutte le partite.» Riguardo all’arbitraggio, Cancellotti ha preferito non soffermarsi troppo: «Parlare dell’arbitro lascia il tempo che trova, ma credo che il contatto sul gol annullato fosse minimo, secondo me era valido. Accettiamo la sua decisione.»