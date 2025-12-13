Catanzaro, Aquilani: «Vittoria importante, ma restiamo coi piedi per terra»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 13, 2025

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, ha commentato la vittoria 1-0 contro l’Avellino, sottolineando la solidità della sua squadra, ma invitando anche alla prudenza. «Partita dura, ma lo sapevamo. Nel primo tempo eravamo a ritmi lenti, avremmo potuto aumentare l’intensità, ma sempre in controllo», ha dichiarato Aquilani, evidenziando la buona gestione del match.

Il tecnico ha lodato la prestazione di alcuni giocatori, in particolare Cissè, che ha giocato in un ruolo diverso: «Cissè può diventare una mezzala forte, deve capire di dover migliorare anche in fase difensiva. Mi è piaciuto e può essere una soluzione, anche se a volte si incaponisce troppo, ma ha solo 18 anni.»

Aquilani ha anche elogiato la difesa, compreso il portiere Pigliacelli, e ha sottolineato il lavoro di Petriccione e Pontisso in mezzo al campo: «Petriccione ha fatto giocate semplici, ma sono quelle che mi piacciono. Complimenti anche a Pontisso per le geometrie, il cuore e la personalità.»

Nonostante la vittoria, il tecnico ha invitato a mantenere i piedi per terra: «La strada è lunga e non esaltiamoci troppo. Bisogna riconoscere le singole partite, ma anche le tante sfide diverse che ci sono in ogni gara. Mettiamo punti e mattoncini per la salvezza, poi a marzo-aprile capiremo dove siamo.»

Catanzaro, Aquilani: «Vittoria importante, ma restiamo coi piedi per terra»

