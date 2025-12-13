Serie B: il Cesena vince in rimonta contro il Mantova e scavalca il Palermo. La classifica aggiornata
Il Cesena conquista una vittoria emozionante in rimonta contro il Mantova, con il punteggio finale di 3-2. La partita inizia con il Mantova in vantaggio, grazie a un rigore trasformato da Ruocco al 17′ e a un gol di Artioli al 25′. Nonostante il doppio svantaggio, il Cesena accorcia le distanze con Shpendi, che al 42′ approfitta di un tap-in dopo una parata di Festa.
Nel secondo tempo, il Cesena spinge per il pareggio e lo trova al 54′ con un autogol di Castellini, che devia un cross di Blesa. L’inerzia della partita è tutta dalla parte dei padroni di casa, che continuano a pressare e vanno vicini al gol in diverse occasioni. Al 78′, arriva la rete della vittoria: Frabotta, su assist di Ciervo da calcio d’angolo, insacca sulla linea di porta. Il Cesena si impone così per 3-2, portando a casa una vittoria fondamentale in rimonta, mentre il Mantova, nonostante una buona prestazione, deve arrendersi.
Con questa vittoria i romagnoli scavalcano i rosanero in classifica.
Classifica dopo la 16ª giornata
Frosinone 31
Monza 31
Cesena 30
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 16
Bari 16
Südtirol 15
Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10