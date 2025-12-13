Serie B: il Cesena vince in rimonta contro il Mantova e scavalca il Palermo. La classifica aggiornata

Il Cesena conquista una vittoria emozionante in rimonta contro il Mantova, con il punteggio finale di 3-2. La partita inizia con il Mantova in vantaggio, grazie a un rigore trasformato da Ruocco al 17′ e a un gol di Artioli al 25′. Nonostante il doppio svantaggio, il Cesena accorcia le distanze con Shpendi, che al 42′ approfitta di un tap-in dopo una parata di Festa.

Nel secondo tempo, il Cesena spinge per il pareggio e lo trova al 54′ con un autogol di Castellini, che devia un cross di Blesa. L’inerzia della partita è tutta dalla parte dei padroni di casa, che continuano a pressare e vanno vicini al gol in diverse occasioni. Al 78′, arriva la rete della vittoria: Frabotta, su assist di Ciervo da calcio d’angolo, insacca sulla linea di porta. Il Cesena si impone così per 3-2, portando a casa una vittoria fondamentale in rimonta, mentre il Mantova, nonostante una buona prestazione, deve arrendersi.

Con questa vittoria i romagnoli scavalcano i rosanero in classifica.

Classifica dopo la 16ª giornata

Frosinone 31

Monza 31

Cesena 30

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Catanzaro 25

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 16

Bari 16

Südtirol 15

Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10