Serie B, le gare con più spettatori allo stadio della 31^ giornata: Salernitana-Palermo al secondo posto

Le tribune degli stadi di Serie B si sono animate particolarmente nel 31° turno del campionato, con alcune squadre che hanno attirato folle significative, mentre altre hanno mostrato numeri più modesti. Secondo i dati forniti da La Gazzetta dello Sport, ecco il panorama delle presenze sugli spalti.

Le partite più seguite La gara che ha registrato il maggior numero di spettatori è stata quella tra Sampdoria e Frosinone, con un’impressionante affluenza di 23.494 tifosi, dimostrando la grande passione che anima i sostenitori della Sampdoria. Seguono Salernitana-Palermo, che ha visto 15.562 spettatori, e Cesena-Juve Stabia, con 12.092 tifosi al seguito, confermando l’interesse crescente per le squadre che lottano per posizioni chiave in classifica.

Sorpresa e delusione Sorprendentemente, il Mapei Stadium ha offerto una scena quasi surreale con il Modena che ha ospitato il Catanzaro davanti a 10.088 spettatori, un numero notevole che riflette il buon momento della squadra emiliana. Al contrario, il San Vito di Cosenza ha continuato a mostrare segni di desolazione con solo 2.326 tifosi presenti per la sfida contro il Pisa, il numero più basso di questo turno.

Le gare più seguite da stadio del 31° turno

Sampdoria-Frosinone: 23.494 spettatori

Salernitana-Palermo: 15.562 spettatori

Cesena-Juve Stabia: 12.092 spettatori

Modena-Catanzaro: 10.088 spettatori

Spezia-Brescia: 9.500 spettatori circa

Cremonese-Cittadella: 8.577 spettatori

Mantova-Südtirol: 7.108 spettatori

Sassuolo-Reggiana: 5.058 spettatori

Carrarese-Bari: 4.911 spettatori

Cosenza-Pisa: 2.326 spettatori