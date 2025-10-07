Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Castori (Südtirol). Multa al Bari per petardi

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative alla settima giornata d’andata del campionato di Serie BKT, disputata nel weekend del 4-5 ottobre 2025.

Il turno ha visto diversi provvedimenti disciplinari nei confronti di giocatori, allenatori e dirigenti, oltre a una sanzione economica per il comportamento dei tifosi del Bari.

Ammenda per il Bari

Come si legge nel comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 3.000 euro al Bari «per avere i propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di gioco». La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Squalifiche ai calciatori

Tra i calciatori espulsi, la sanzione più severa è stata comminata a Simone Bastoni (Cesena), fermato per due giornate e multato di 3.000 euro «per avere proferito un’espressione blasfema e, al momento dell’espulsione, rivolto agli ufficiali di gara un’espressione irriguardosa».

Una giornata di squalifica invece per Riccardo Brosco (Pescara), Alessandro Capelli (Padova) e Raphael Kofler (Südtirol), tutti rei di aver commesso falli da ultimo uomo in chiara occasione da rete.

Allenatori: Castori paga caro il nervosismo

Provvedimento pesantissimo per Fabrizio Castori, tecnico del Südtirol, squalificato per tre giornate e multato di 5.000 euro. Nel referto si legge che l’allenatore «ha contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall’area tecnica e, al momento dell’espulsione, ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del quarto ufficiale, tentando il contatto fisico e rivolgendo frasi gravemente irrispettose».

Un turno di stop invece per Alberto Aquilani (Catanzaro) e per il vice allenatore del Modena, David Rodríguez de Prado, entrambi colpevoli di «critiche irrispettose» nei confronti degli ufficiali di gara.

Prima ammonizione per Filippo Inzaghi (Palermo).