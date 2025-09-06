Serie B, il Palermo incassa meno di due milioni: Empoli regina delle entrate

Il calciomercato estivo di Serie B si è chiuso e, come sempre, a fare la differenza non sono soltanto gli acquisti ma anche le cessioni. Secondo i dati riportati da Transfermarkt, l’Empoli guida la classifica delle entrate con quasi 30 milioni di euro incassati. Le cessioni di Fazzini e Marianucci a Fiorentina e Napoli hanno fatto la differenza, garantendo al club toscano un tesoretto importante.

Alle spalle dell’Empoli si posiziona il Frosinone, che con le sue operazioni in uscita ha raccolto oltre 17 milioni, seguito dal Monza (16,3), dal Venezia (12,35) e da un sorprendente Catanzaro, che supera i 10 milioni grazie ai riscatti di Fulignati e Vandeputte e alla cessione di Bonini.

Più contenuti i numeri delle altre società. Il Palermo, in particolare, chiude il mercato con circa 1,68 milioni di euro di entrate, una cifra che lo colloca nella parte medio-bassa della graduatoria. La politica del club rosanero non ha puntato sulle grandi plusvalenze, ma piuttosto sul consolidamento della rosa in vista della stagione in corso.

Sotto il milione di incasso si trovano diverse squadre: dal Bari al Sudtirol, passando per la Reggiana, a conferma di un mercato complessivamente prudente per molte piazze.

Un dato che evidenzia, ancora una volta, due facce opposte del torneo: da un lato chi ha saputo capitalizzare al meglio i propri talenti, dall’altro chi ha scelto la stabilità tecnica e la continuità, proprio come il Palermo, che adesso punta a far valere i suoi investimenti sul campo.