Palermo UFFICIALE: Avella è rosanero
Il Palermo FC annuncia l’arrivo in rosanero di Michele Avella. Il portiere classe 2000, svincolato dopo l’esperienza con il Brescia Calcio, ha scelto di legarsi al Club di viale del Fante, arricchendo così il reparto a disposizione di mister Mignani.
Ecco la nota:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Avella.
Il calciatore, svincolatosi dal Brescia Calcio, si è legato al Club di viale del Fante.
A Michele il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.