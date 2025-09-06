Palermo UFFICIALE: Avella è rosanero

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Il Palermo FC annuncia l’arrivo in rosanero di Michele Avella. Il portiere classe 2000, svincolato dopo l’esperienza con il Brescia Calcio, ha scelto di legarsi al Club di viale del Fante, arricchendo così il reparto a disposizione di mister Mignani.

Ecco la nota:

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Avella.

Il calciatore, svincolatosi dal Brescia Calcio, si è legato al Club di viale del Fante.

A Michele il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Ultimissime

Pallone Serie A

Mi spiace, devi tornare in Premier League: il nuovo acquisto mandato a casa già a settembre

Lorenzo Gulotta Settembre 6, 2025

Palermo UFFICIALE: Avella è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Serie B, il Palermo incassa meno di due milioni: Empoli regina delle entrate

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Serie B sempre più giovane: l’età media scende a 25,2 anni. Palermo il più esperto, Empoli il più verde

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025

Corriere dell’Alto Adige: “Verso il Palermo. Test con il Tirol, Castori studia rimedi in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2025