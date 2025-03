Serie B: il Palermo conquista un punto a Marassi e resta ottavo. La classifica aggiornata

I rosanero tornano da Genova con un punto importante e si riprendono l’ottavo posto in classifica. Dopo un avvio in salita con il vantaggio blucerchiato al primo minuto, il Palermo reagisce e trova il pareggio con Pohjanpalo. Nella ripresa, complice l’inferiorità numerica della Samp, la squadra di Dionisi spinge ma non trova il gol del sorpasso.

Sassuolo – 65

Pisa – 57

Spezia – 51

Cremonese – 45

Catanzaro – 43

Cesena – 40

Juve Stabia – 40

Palermo – 39

Bari – 38

Modena – 35

Cittadella – 33

Carrarese – 32

Reggiana – 31

Sampdoria – 31

Brescia – 30

Mantova – 30

Südtirol – 30

Frosinone – 30

Salernitana – 29

Cosenza – 25