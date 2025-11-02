Serie B: Il Mantova sbanca il “Ferraris”, Sampdoria battuta 1-0. La classifica aggiornata

Il Mantova espugna il “Ferraris” e porta a casa una vittoria fondamentale contro la Sampdoria, imponendosi 1-0 al termine di una partita combattuta. L’incontro, che si è aperto con un emozionante minuto di silenzio in memoria di Giovanni Galeone, scomparso oggi all’età di 84 anni, ha visto gli ospiti dominare nella seconda metà del secondo tempo, con il gol decisivo di Francesco Ruocco al 87′.

Nel primo tempo, le squadre si sono annullate a vicenda. La Sampdoria ha cercato di fare la partita, ma non è riuscita a concretizzare le numerose occasioni, inclusa una grande opportunità con Coda, il cui diagonale è stato respinto quasi sulla linea da Radaelli. Il Mantova, dal canto suo, ha avuto qualche buona ripartenza, ma nessuna delle conclusioni di Galuppini e compagni ha impensierito seriamente il portiere Ghidotti.

Nel secondo tempo, la partita è proseguita sulla falsa riga della prima frazione, con la Sampdoria che spingeva, ma non riusciva a sfondare. L’ingresso di nuove forze fresche non ha cambiato l’andamento del match, fino a quando, al minuto 87, Ruocco ha approfittato di un’azione confusa in area per battere Festa con un tiro preciso che non ha lasciato scampo al portiere blucerchiato.

La Sampdoria ha provato a reagire, ma le ultime ripartenze del Mantova, con l’entrata in campo di Falletti e Marras, hanno chiuso ogni possibile varco. Il Mantova conquista tre punti d’oro, mentre la Sampdoria esce dal campo con molte recriminazioni, incapace di concretizzare le occasioni create.

LA CLASSIFICA

Modena – 24

Monza – 23

Frosinone – 21

Cesena – 20

Palermo – 19

Venezia – 16

Avellino – 16

Catanzaro – 15

Reggiana – 15

Carrarese – 14

Padova – 14

Juve Stabia – 14

Entella – 13

Bari – 12

Südtirol – 11

Mantova – 8

Empoli – 8

Pescara – 8

Spezia – 7

Sampdoria – 7