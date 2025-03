Serie B, i valori di mercato crescono: nessun giocatore del Palermo tra i più rivalutati

Con l’aggiornamento di marzo 2025, il mercato della Serie B ha registrato significativi rialzi nei valori di diversi giocatori, riflettendo le loro prestazioni stagionali. Secondo i dati raccolti da Transfermarkt, i calciatori che hanno visto il maggiore incremento di valore provengono soprattutto da Sassuolo, Spezia e Salernitana, mentre tra i più rivalutati non compare nessun giocatore del Palermo.

Sassuolo in evidenza, Esposito domina la classifica

A guidare questa speciale classifica c’è Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, che ha visto il suo valore aumentare di 7 milioni di euro, raggiungendo i 17 milioni, cifra che lo rende uno dei talenti più preziosi della cadetteria. Anche il fratello Salvatore Esposito ha registrato una crescita significativa, con un rialzo di 1,5 milioni di euro fino a 7,5 milioni.

Il Sassuolo, una delle squadre di riferimento della Serie B, si conferma tra i club più attivi: Armand Laurienté, attuale capocannoniere neroverde, ha guadagnato 3 milioni di euro, arrivando a 13 milioni, mentre Tarik Muharemovic, ex Juventus Next Gen, ha visto il proprio valore salire a 6 milioni di euro (+2,5M€).

Palermo assente tra i giocatori in crescita

Nonostante una stagione competitiva, il Palermo non ha nessun giocatore tra i più rivalutati dell’aggiornamento di marzo. Se altre squadre hanno visto importanti progressi nei valori di mercato dei propri talenti, la squadra rosanero resta fuori dalla Top XI dei maggiori rialzi, segnale che potrebbe riflettere un rendimento meno brillante di alcuni elementi chiave o una valutazione ancora stabile da parte del mercato.

Con la stagione ancora in corso e la lotta per la promozione che entra nel vivo, il Palermo avrà comunque l’opportunità di dimostrare il valore dei propri giocatori nelle prossime settimane, cercando di guadagnare posizioni sia in classifica che nelle future valutazioni di mercato.