Palermo altalenante in casa: i rosanero faticano al Barbera, Sassuolo dominatore in Serie B

Con l’ultima sosta per le nazionali della stagione, la Serie B entra nella fase decisiva, con le squadre che si preparano a lottare per la promozione, i playoff e la salvezza. Tra i dati che emergono con maggiore evidenza c’è il rendimento casalingo delle varie formazioni, un fattore che spesso si rivela determinante nella corsa ai traguardi stagionali.

Il Palermo, guidato da Alessio Dionisi, ha mostrato finora un rendimento altalenante tra le mura del Renzo Barbera, raccogliendo 22 punti in 15 partite casalinghe. Un bottino che colloca i rosanero a metà classifica per prestazioni interne, ben lontani dalle squadre di vertice che hanno costruito gran parte del loro successo sfruttando il fattore campo. La mancanza di continuità nei risultati al Barbera rappresenta uno dei problemi principali del Palermo in questa stagione, con la squadra che non è riuscita a rendere il proprio stadio un vero fortino, alternando buone prestazioni a passi falsi inaspettati.

Sassuolo inarrestabile, Palermo a metà classifica

Al vertice della classifica casalinga spicca il Sassuolo, dominatore della Serie B, che ha conquistato 38 punti in 15 gare al Mapei Stadium, dimostrandosi quasi imbattibile in casa. Solo Bari, Spezia e Cremonese sono riuscite a strappare punti ai neroverdi, testimoniando la difficoltà delle squadre avversarie nel violare il loro fortino.

Subito dietro, il Pisa di Filippo Inzaghi si conferma una squadra solida in casa con 36 punti, mentre lo Spezia, terzo, ha collezionato 31 punti nelle gare interne. Il Palermo, invece, condivide la 11ª posizione con Modena e Salernitana, dimostrando di non avere lo stesso impatto casalingo delle prime della classe.

Classifica casalinga della Serie B (dopo 15 giornate)

Sassuolo – 38 punti (15 gare)

Pisa – 36 punti (15 gare)

Spezia – 31 punti (14 gare)

Catanzaro – 28 punti (15 gare)

Cesena – 27 punti (15 gare)

Juve Stabia – 27 punti (15 gare)

Carrarese – 25 punti (15 gare)

Bari – 24 punti (16 gare)

Cremonese – 23 punti (15 gare)

Modena – 22 punti (14 gare)

Palermo – 22 punti (15 gare)

Salernitana – 22 punti (15 gare)

Mantova – 20 punti (14 gare)

Frosinone – 19 punti (15 gare)

Reggiana – 18 punti (15 gare)

Sampdoria – 18 punti (15 gare)

Cosenza – 18 punti (15 gare)

Brescia – 17 punti (15 gare)

Sudtirol – 17 punti (15 gare)

Cittadella – 11 punti (15 gare)