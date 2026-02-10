Serie B: i risultati parziali dopo i primi 45′
Il turno infrasettimanale della 24ª giornata di Serie B regala emozioni già nei primi 45 minuti, con diversi risultati importanti in chiave classifica. L’Entella chiude avanti il primo tempo contro il Cesena grazie a una rete di Karic, bravo a colpire al 26’ e a dare fiducia ai liguri. Stesso copione a Padova, dove i biancoscudati trovano il vantaggio contro la Carrarese con Lasagna, che al 29’ sblocca una sfida molto combattuta.
Colpo esterno del Catanzaro a Pescara: i calabresi passano avanti con il solito Iemmello, a segno al 31’, confermandosi squadra cinica e concreta. Parte fortissimo invece la Reggiana, che impiega appena nove minuti per andare in vantaggio sul Mantova con Charlys, mettendo subito la gara sui binari giusti.
Il risultato più roboante del primo tempo arriva però dal “Penzo”, dove il Modena sorprende il Venezia con un micidiale uno-due: Tonoloi apre le marcature al 27’, Beyuku raddoppia tre minuti più tardi, gelando il pubblico di casa e indirizzando pesantemente il match.
Entella-Cesena 1-0 (Karic 26’)
Padova-Carrarese 1-0 (Lasagna 29’)
Pescara-Catanzaro 0-1 (Iemmello 31’)
Reggiana-Mantova 1-0 (Charlys 9’)
Venezia-Modena 0-2 (Tonoloi 27’, Beyuku 30’)