Serie B: i risultati parziali dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file1 - 2026-02-10T204354.090

Il turno infrasettimanale della 24ª giornata di Serie B regala emozioni già nei primi 45 minuti, con diversi risultati importanti in chiave classifica. L’Entella chiude avanti il primo tempo contro il Cesena grazie a una rete di Karic, bravo a colpire al 26’ e a dare fiducia ai liguri. Stesso copione a Padova, dove i biancoscudati trovano il vantaggio contro la Carrarese con Lasagna, che al 29’ sblocca una sfida molto combattuta.

Colpo esterno del Catanzaro a Pescara: i calabresi passano avanti con il solito Iemmello, a segno al 31’, confermandosi squadra cinica e concreta. Parte fortissimo invece la Reggiana, che impiega appena nove minuti per andare in vantaggio sul Mantova con Charlys, mettendo subito la gara sui binari giusti.

Il risultato più roboante del primo tempo arriva però dal “Penzo”, dove il Modena sorprende il Venezia con un micidiale uno-due: Tonoloi apre le marcature al 27’, Beyuku raddoppia tre minuti più tardi, gelando il pubblico di casa e indirizzando pesantemente il match.

Entella-Cesena 1-0 (Karic 26’)

Padova-Carrarese 1-0 (Lasagna 29’)

Pescara-Catanzaro 0-1 (Iemmello 31’)

Reggiana-Mantova 1-0 (Charlys 9’)

Venezia-Modena 0-2 (Tonoloi 27’, Beyuku 30’)

file2 - 2026-02-10T214416.212

Serie B: il Modena ferma il Venezia, Cesena sconfitto a Chiavari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.45.36

Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Bari, Longo suona la carica: «È l’ora del coraggio. Con lo Spezia gara fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (108) dionisi

Empoli, Dionisi avverte: «Juve Stabia squadra difficile. Palermo? Buona partita, ma zero punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085533

Il Secolo: “Brunori, l’ex con il piede caldo. A segno a Modena, vuole il bis”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085038

Il Secolo: “Sampdoria, l’esame Palermo misura le ambizioni: Marassi prova a sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
612906429_1421123669375228_3565754769326964749_n

Tuttosport: “Orgoglio Brunori. La Samp ci punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, 24ª giornata: turno infrasettimanale decisivo? Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
ritiro-serpe.45243

Spezia, Serpe verso il trasferimento negli Emirati Arabi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 212603

Mantova, Modesto verso la Reggiana: «Il loro cambio allenatore rende tutto più difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 210810

Catanzaro, Aquilani verso il Pescara: «Serve una prestazione coraggiosa, con grande umiltà e ferocia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria-Palermo: i convocati di Gregucci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026

