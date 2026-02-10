Sampdoria-Palermo, gol annullato a Pierozzi: VAR ravvisa un fallo di Bani, protesta Inzaghi

Episodio chiave al 35’ del primo tempo di Sampdoria-Palermo, anticipo della 24ª giornata di Serie BKT in corso al Ferraris. Il Palermo aveva trovato la via del gol con Pierozzi, bravo a inserirsi e a battere Martinelli, ma la rete è stata annullata dopo revisione al VAR.

L’arbitro Di Marco, richiamato all’on-field review, ha ravvisato un fallo precedente di Bani ai danni di un difensore blucerchiato durante lo sviluppo dell’azione, giudicato determinante ai fini della segnatura. Decisione che ha portato all’annullamento del vantaggio rosanero.

Immediata la protesta di Filippo Inzaghi, visibilmente contrariato per la decisione arbitrale. Il tecnico del Palermo ha contestato a lungo la valutazione del contatto, ritenuto troppo lieve per giustificare l’intervento del VAR e l’annullamento della rete.

L’episodio ha acceso il clima del match, già molto intenso, e rischia di pesare sull’inerzia della gara, con il Palermo che aveva trovato il gol in un momento di crescente pressione offensiva.