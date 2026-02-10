Sampdoria-Palermo 3-3: il Palermo non molla, Ceccaroni decisivo al 90’+
Arriva un isperato pareggio nel finale per il Palermo, che porta a casa un importante punto dalla trasferta del “Ferraris” contro la Sampdoria. Continua la striscia di risultati utili consecutivi per i rosanero, che salgono a quota 12. Nel finale gli uomini di Inzaghi vanno vicini anche al gol vittoria, ma devono accontentarsi del pari. Pareggio che sa di beffa per la Sampdoria, che per larghi tratti del match ha pregustato i tre punti.
Iniziano meglio l’incontro i blucerchiati, ma senza creare particolari problemi dalle parti di Joronen. Al 34′ gli uomini di Inzaghi trovano la rete del vantaggio firmata da Pierozzi, ma il VAR annulla per un fallo interno dell’area di Bani. Nel finale di primo tempo arriva il gol dell’1-0 dei rosanero: calcio di punizione dalla trequarti battuto da Palumbo, con Abildgaard che trova una sfortunata deviazione e permette al Palermo di andare al riposo in vantaggio.
Inizia come peggio non poteva il secondo tempo per la formazione di mister Inzaghi, che nel giro di 3 minuti subisce un uno-due micidiale da parte della Sampdoria: prima al 50′ la rete del pari firmata da Begic, poi al 53′ arriva il gol del sorpasso blucerchiato firmato da Pierini su assist di Brunori. Continua ad attaccare la formazione di mister Gregucci, che sfrutta il momento no dei rosanero trovando al 69′ la rete del 3-1: Soleri serve dentro area Cherubini, che di destro batte Joronen con un tiro forte sotto la traversa.
Quando sembrava avere ormai la gara in mano la Sampdoria, arriva la reazione del Palermo. I rosanero trovano al 78′ il gol che accorcia le distanze: Palumbo prova il cross dal fondo, Johnsen di testa allunga per Augello, che si fa trovare pronto sul secondo palo e batte Martinelli. Nel finale arriva il gol dell’isperato pareggio dei rosanero, con l’incornata vincente di Ceccaroni che salva i gli uomini di Inzaghi dalla sconfitta.
Di seguito il racconto della partita:
SECONDO TEMPO
90+6′ – Arriva il triplice fischio dell’arbitro, termina qui il match.
90+4 – Continua a provarci il Palermo con un tiro di Pohjanpalo dal limite murato dalla difesa avveraria
90+2′ – Goooool Palermo!!! Calcio di punizione dalla trequarti di Palumbo: il numero 5 rosanero trova l’incornata vincente e firma il gol del pari.
90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.
90′ – Occasione Palermo: dall’interno dell’area ci prova Pierozzi con un tiro a incrociare, la conclusione sfiora il palo alla destra di Martinelli.
89′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Palumbo trova sul secondo palo Pohjanpalo che colpisce male.
88′ – La Sampdoria prova a partire in contropiede, decisivo Pierozzi che interrompe l’avanzata avversaria.
84′ – Cambi Palermo: fuori Ranocchia e Johnsen, dentro Gyasi e Vasic.
83′ – Corner per il Palermo: batte il solito Palumbo, Bani all’interno dell’area non riesce a trovare la girata vincente.
81′ – Calcio di punizione dal limite per il Palermo: sul pallone va Palumbo che centra la barriera.
78′ – Gooool Palermo!!! Palumbo prova il cross dal fondo, Johnsen di testa allunga per Augello, che si fa trovare pronto sul secondo palo e batte Martinelli.
77′ – Ammonito Le Douaron per un fallo di frustrazione su Viti.
76′ – Calcio d’angolo per la Sampdoria: dalla bandierina va Cicconi che serve sul primo palo Hadzikadunic, il numero 17 blucerchiato prova la girata di testa ma il pallone termina alto.
75′ – Cambio Sampdoria: fuori Henderson, dentro Barak.
74′ – Fatica a reagire il Palermo, che non trova le giuste soluzioni per impensierire i blucerchiati.
71′ – Ammonito Ranocchia.
69′ – Gol Sampdoria. Soleri serve dentro area il nuovo entrato Cherubini, che di destro batte Joronen.
68′ – Continua ad attaccare la Sampdoria: Henderson serve in profondità Cherubini, che con un tiro di destro trova l’esterno della rete.
67′ – Cambio Palermo: fuori Magnani, dentro Le Douaron.
66′ – Sampdoria in avanti: ci prova nuovamente Pierini con un tiro dal limite che termina alto.
63′ – Cambi anche per la Sampdoria: fuori Brunori e Begic, dentro Soleri e Cherubini.
62′ – Cambio Palermo: esce l’infortunato Peda zoppicando, entra Ceccaroni.
60′ – Calcio di punizione dalla trequarti per il Palermo: Palumbo cerca Peda all’interno dell’area di rigore, non si fa sorprendere la difesa della Sampdoria che spazza.
60′ – Ammonito Begic per un fallo su Magnani.
59′ – Ci prova Ranocchia dalla distanza, il suo destro finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta.
56′ – Altra occasione per la Sampdoria: Brunori punta Bani e serve Ricci al limite dell’area, il centrocampista prova la conclusione di destro che termina sopra la traversa.
55′ – Reagisce il Palermo: sponda di testa di Peda per Palumbo, che dall’altezza del dischetto prova la conclusione, para facilmente Martinelli.
53′ – Gol Sampdoria. Brunori serve dentro l’area Pierini, che si fa trovare pronto e incrocia di sinistro firmando la rete del 2-1 per i blucerchiati.
50′ – Gol Sampdoria. Cross all’intero dell’area di Cicconi per Di Pardo: il numero 29 blucerchiato appoggia per Begic che di destro batte Joronen.
49′ – Pierozzi recupera un pericoloso pallone al limite dell’area blucerchiata
48′ – Calcio d’angolo per il Palermo: dalla bandierina va Palumbo che mette in mezzo, attenta la difesa della Sampdoria che intercetta il pallone.
47′ – Subito in attacco il Palermo: cross basso di Palumbo in cerca di Pohjanpalo, ma allontana la difesa blucerchiata.
46′ – Cambio anche per la Sampdoria: fuori Conti, dentro Ricci.
46′ – Cambio per il Palermo: fuori Gomes, dentro Segre.
46′ – Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45+4′ – Termina il primo tempo
45+4′ – Prova a reagire la Sampdoria: prova il tiro dal limite Henderson, para facilmente Joronen.
46+1′ – Gooool Palermo!!! Calcio di punizione dalla trequarti battuto da Palumbo, Abildgaard trova una sfortunata deviazione e regala il vantaggio ai rosanero.
45′ – Tre minuti di recupero
45′ – Continua a provarci il Palermo, con un tiro dalla distanza di Ranocchia che termina di poco sopra la traversa.
43′ – Rilancio lungo di Martinelli per Brunori, buona lettura di Magnani che manda in fallo laterale.
40′ – Ammonito Gomes per un fallo a centrocampo su Henderson.
39′ – Calcio d’angolo per la Sampdoria: dalla bandierina va Pierini, allontana la difesa rosanero.
36′ – Rete del Palermo annullata dal VAR per un fallo all’interno dell’area di Bani.
34′ – Gooool Palermo!!! Johnsen trova dentro area Pohjanpalo, l’attaccante finlandese appoggia per Pierozzi che di destro batte Martinelli.
31′ – Occasione Palermo: cross dalla sinistra di Augello, la difesa della Sampdoria intercetta ma sul pallone vagante arriva Pierozzi, che con un incornata di testa sfiora il palo alla destra di Martinelli
30′ – Batte Palumbo che cerca sul secondo palo Magnani: allontana la difesa blucerchiata.
29′ – Johnsen recupera palla a centrocampo e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti.
27′ – Il Palermo prova a trovare trame di gioco, attenta la Sampdoria a non concedere spazi.
23′ – Altro cross pericoloso dei blucerchiati: Henderson cerca Brunori all’intero dell’area di rigore, interviene Pierozzi che manda in calcio d’angolo.
21′ – Attacca la Sampdoria: Hadzikadunic prova il cross dalla trequarti, ma il pallone è fuori misura e termina sul fondo.
19′ – Il Palermo fatica a creare azioni d’attacco in questi primi minuti di partita.
15′ – Primo calcio d’angolo del match per il Palermo: dalla bandierina va Ranocchia che mette in mezzo, allontana la difesa blucerchiata.
11′ – Sampdoria in avanti: Viti prova a sfondare la difesa rosanero ma commette fallo su Bani.
10′ – Pallino del gioco in mano alla Sampdoria in questo inizio di gara.
7′ – Henderson manda in profondità Brunori: l’italo-brasiliano involato in solitaria batte Joronen con uno scavetto di destro. L’arbitro annulla però per fuorigioco.
2′ – Punizione al limite per la Sampdoria: Pierini calcia ma centra la barriera.
1′: Ranocchia perde palla a centrocampo, Bani spende l’ammonizione con un fallo al limite dell’area per fermare l’avversario involato verso l’area di rigore.
1- Pronti, via! Inizia il match al Ferraris.
IL TABELLINO
SAMPDORIA: 50 Martinelli, 2 Viti, 7 Cicconi, 11 Begic (dal 63′ Cherubini), 16 Henderson (C) (dal 65′ Barak), 17 Hadzikadunic, 28 Abildgaard, 29 Di Pardo, 33 Conti (dal 46′ Ricci), 77 Pierini, 99 Brunori (dal 3′ Soleri). A disposizione: 1 Ghidotti, 5 Riccio, 9 Coda, 20 Pafundi, 25 Ferrari, 31 Vulikic. Allenatore: Gregucci.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (dal 46′ Segre), 7 Johnsen (dal 84 Vasic), 10 Ranocchia (dal 84′ Gyasi), 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda (dal 62′ Ceccaroni), 96 Magnani (dal 66 Le Douaron). A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Davide Di Marco (Ciampino). Primo assistente: Fabiano Preti (Mantova). Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso). Quarto ufficiale: Simone Gauzolino (Torino). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano). AVAR: Marco Monaldi (Macerata).
MARCATORI: 45+2′ Abildgaard (A); 50′ Begic; 53′ Pierini; 69′ Cherubini; 78′ Augello; 90+2′ Ceccaroni.
NOTE: ammoniti Bani, Gomes, Begic, Ranocchia, Le Douaron, Barak.