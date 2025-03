Serie B, classifica spettatori: il Palermo mantiene il secondo posto

Nella Serie B, la classifica degli spettatori per la stagione 2024-2025 vede la Sampdoria in testa con un totale di 334.942 spettatori distribuiti su 15 partite, seguita dal Palermo con 308.586 e il Bari con 255.039. La media spettatori per partita conferma la tendenza, con la Sampdoria che guida con 22.329 tifosi a partita, Palermo con 20.572 e Bari con 15.940. Altri club come la Salernitana e il Cesena mostrano anche loro una presenza significativa di pubblico. Questi dati, forniti da StadiaPostCards.com, riflettono l’importanza del supporto dei tifosi e l’impatto del fattore casa nelle prestazioni delle squadre.

Classifica spettatori Serie B

Sampdoria 334.942 (15 partite)

Palermo 308.586 (15 partite)

Bari 255.039 (16 partite)

Salernitana 201.665 (16 partite)

Cesena 177.781 (16 partite)

Frosinone 164.031 (16 partite)

Catanzaro 150.889 (16 partite)

Reggiana 145.419 (15 partite)

Cremonese 143.524 (16 partite)

Modena 138.527 (15 partite)

Spezia 129.742 (15 partite)

Pisa 125.951 (15 partite)

Mantova 124.337 (15 partite)

Cosenza 91.708 (16 partite)

Sassuolo 87.610 (16 partite)

Brescia 83.722 (15 partite)

Juve Stabia 63.436 (14 partite)**

Sudtirol 57.621 (15 partite)

Cittadella 51.596 (15 partite)

Carrarese 48.369* (13 partite)

*Carrarese a Pisa vs. Reggiana (2280), Sassuolo (2777) e SudTirol (1987)

Di seguito anche la media spettatori.

La media dei tifosi presenti

Sampdoria 22.329

Palermo 20.572

Bari 15.940

Salernitana 12.604

Cesena 11.771

Frosinone 10.252

Reggiana 9.695

Catanzaro 9.431

Modena 9.174

Cremonese 8.970

Spezia 8.649

Pisa 8.397

Mantova 8.289

Cosenza 5.732

Brescia 5.581

Sassuolo 5.476

Juve Stabia 4.531

Sudtirol 3.841

Carrarese 3.721

Cittadella 3.440