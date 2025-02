Serie B, classifica dei tifosi in trasferta: Palermo al secondo posto

In Serie B, la squadra che ha portato più tifosi in trasferta nella stagione corrente è il Bari, con una media di 1.124 spettatori per partita, seguito da Catanzaro e Salernitana con rispettivamente 1.050 e 938 tifosi di media. Il Palermo si posiziona al quarto posto con una media di 905 tifosi. Altre squadre con una significativa presenza in trasferta includono Mantova, Modena e Brescia. Al contrario, il Sudtirol ha la media più bassa, con solo 44 tifosi per partita. Per quanto riguarda il totale dei tifosi portati in trasferta i rosanero sono al 2 posto con 12.368 tifosi in 13 gare.

CLASSIFICA TIFOSI IN TRASFERTA

Bari 12.368 (11 partite)

Palermo 11.769 (13 partite)

Catanzaro 11.553 (11 partite)

Salernitana 11.256 (12 partite)

Mantova 11.241 (13 partite)

Modena 8.730 (12 partite)

Reggiana 7.841 (12 partite)

Cesena 7.257 (13 partite)

Pisa 7.253 (12 partite)

Brescia 6.710 (10 partite)

Cosenza 5.741 (11 partite)

Carrarese 5.474 (13 partite)

Sampdoria 4.923 (10 partite)

Cremonese 4.853 (10 partite)

Spezia 4.599 (11 partite)

Juve Stabia 4.112 (8 partite)

Sassuolo 2.291 (13 partite)

Frosinone 1.472 (12 partite)

Cittadella 1.381 (13 partite)

Sudtirol 573 (13 partite)

MEDIA TIFOSI IN TRASFERTA

Bari 1124

Catanzaro 1050

Salernitana 938

Palermo 905

Mantova 865

Modena 728

Brescia 671

Reggiana 653

Pisa 604

Cesena 558

Sampdoria 547

Cosenza 522

Cremonese 485

Juve Stabia 453

Carrarese 421

Spezia 418

Sassuolo 176

Frosinone 123

Cittadella 106

Sudtirol 44