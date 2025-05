Serie B, Bedin alle squadre retrocesse: «Spero torniate presto»

Al termine dell’ultima giornata della Serie BKT sono arrivati anche i verdetti delle tre retrocesse dirette in Serie C NOW. Dopo il Cosenza anche Cittadella e Sampdoria al termine di un campionato combattutissimo salutano la Serie BKT. Alle società e alle tifoserie delle tre squadre il Presidente della LNPB Paolo Bedin, a nome di tutta la famiglia della Serie BKT, desidera indirizzare un messaggio e un augurio di un pronto ritorno: “Perdiamo tre importanti realtà del nostro campionato – si legge sul sito ufficiale della Lega Serie B -. Un club che ha fatto la storia del calcio, come la Sampdoria, con un palmares e una tifoseria unica, un altro, il Cittadella, che ha portato i valori della sana gestione sportiva ed un esempio per quasi un decennio di cadetteria ed infine, il Cosenza, che ha rappresentato con passione una terra unica come la Calabria. A loro, in questo momento di delusione sportiva, il mio più caloroso in bocca al lupo per il futuro calcistico e l’auspicio di ripoterli vedere al più presto nel nostro campionato”.

