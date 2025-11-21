La Serie B torna sulla Rai: debutta “Serie B al 90°”, ogni sabato alle 23:00 su Rai 2

Da sabato 22 novembre la Serie BKT torna in chiaro sulla TV pubblica. Parte infatti su Rai 2 il nuovo programma “Serie B al 90°”, dedicato agli highlights del campionato cadetto, in onda ogni sabato alle 23:00 a partire dalla 13ª giornata.

La Rai ha aderito alla Offerta al mercato proposta dalla Lega Serie B, acquisendo il pacchetto delle “Immagini salienti”. L’accordo permette al torneo di ampliare la propria visibilità e offre ai tifosi un nuovo spazio gratuito per seguire la Serie B.

La trasmissione, curata dalla redazione calcio Rai, sarà condotta da Giacomo Capuano. In studio, ospiti e opinionisti commenteranno tutte le partite del weekend, con le sintesi dei match disputati il venerdì e il sabato.

Dopo la diretta, “Serie B al 90°” sarà disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Rai.

Il pacchetto acquistato consente inoltre alla Rai di proporre gli highlights delle altre gare all’interno dei vari contenitori sportivi del palinsesto.

L’accordo – che segna il ritorno della Serie B sulla Rai dopo la stagione 2020/2021 – ha durata biennale e comprende anche playoff e playout.

Appuntamento fissato per sabato 22 novembre alle 23:00 su Rai 2.