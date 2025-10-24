Serie B: 1-1 all’intervallo tra Modena e Empoli

Ottobre 24, 2025

Termina qui il primo tempo dell’anticipo della nona giornata del campionato di Serie BKT tra Modena ed Empoli. Match di alta classifica quello odierno del “Braglia”, con i padroni di casa chiamati a confermare il primo posto in classifica.

Dopo un inizio di match di studio tra le due formazioni, al 22′ minuto a sbloccare il risultato sono gli ospiti grazie alla rete di Ceesay su assist di Carboni. Reagiscono i padroni di casa, che trovano il pareggio allo scadere del primo tempo grazie al rigore trasformato da Gliozzi.

