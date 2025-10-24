Serie B: 1-1 all’intervallo tra Modena e Empoli
Termina qui il primo tempo dell’anticipo della nona giornata del campionato di Serie BKT tra Modena ed Empoli. Match di alta classifica quello odierno del “Braglia”, con i padroni di casa chiamati a confermare il primo posto in classifica.
Dopo un inizio di match di studio tra le due formazioni, al 22′ minuto a sbloccare il risultato sono gli ospiti grazie alla rete di Ceesay su assist di Carboni. Reagiscono i padroni di casa, che trovano il pareggio allo scadere del primo tempo grazie al rigore trasformato da Gliozzi.