Serie A: Udinese avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo tra Udinese e Fiorentina, al termine di una frazione intensa e combattuta, diretta dall’arbitro Luca Pairetto.

Dopo un avvio vivace dei bianconeri, con Piotrowski subito pericoloso e Zaniolo attivo sugli sviluppi dei calci piazzati, la partita si sblocca al 10’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nicolò Zaniolo, è Christian Kabasele a svettare più in alto di tutti e a battere David De Gea con un preciso colpo di testa che vale l’1-0.


La Fiorentina prova a reagire affidandosi soprattutto alle iniziative di Rolando Mandragora, pericoloso prima su punizione e poi con un destro al volo finito alto sopra la traversa da ottima posizione. I viola aumentano il possesso palla e prendono in mano il controllo del gioco, ma senza riuscire a trovare il varco giusto.

L’Udinese, però, non rinuncia a colpire in ripartenza: al 37’ Keinan Davis si presenta davanti al portiere e calcia rasoterra, ma De Gea è attento e respinge con un intervento decisivo.

Nel finale di tempo crescono tensione e falli, con diversi ammoniti da una parte e dall’altra, mentre la Fiorentina chiude in avanti con cross e calci piazzati che non producono effetti concreti.

