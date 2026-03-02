Frosinone, Marchizza: «Classifica? Meritiamo di essere lì, dobbiamo provarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

Al termine della sfida di Serie B tra Catanzaro e Frosinone Calcio, conclusa 2-2, il capitano gialloblù Riccardo Marchizza ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa.

Il difensore ha commentato così la gara: «È stata una partita tosta, sapevamo che sarebbe stata difficile perché il Catanzaro, sia in casa sia fuori, sta disputando un campionato ottimo. Abbiamo iniziato bene, creando tre o quattro palle gol che dovevamo sfruttare meglio. Il primo gol lo abbiamo preso in maniera un po’ ingenua, poi siamo rientrati in campo e abbiamo subito anche il secondo. Però non conosco tante squadre che vanno sotto 2-0 e hanno la forza di imporre il proprio gioco e riprenderla: noi ci siamo riusciti. Sono felice, ci portiamo a casa un punto importantissimo. Ora ci aspetta un filotto di partite ravvicinate, molto difficile, ma non vedo l’ora di affrontarle».


Sulla profondità della rosa in vista degli impegni ravvicinati, Marchizza ha aggiunto: «È inevitabile che, quando si giocano così tante partite ravvicinate, avere una rosa lunga come la nostra sia un vantaggio. È un fattore che ci accompagna per tutta la stagione: sia chi ha giocato meno sia chi ha avuto più continuità ha sempre dato il massimo. Avremo bisogno di tutti, poi il mister farà le sue scelte. Saranno giorni molto impegnativi e alla fine vedremo cosa avremo raccolto».

Guardando alla classifica e alla corsa punto a punto per le zone alte, il capitano è stato chiaro: «È chiaro che noi abbiamo iniziato a crederci fin da subito. Si respirava un clima diverso, negli allenamenti c’è sempre stato grande spirito di sacrificio e attaccamento, soprattutto un gruppo molto unito. A undici giornate dalla fine siamo lì e sarebbe folle non provarci. Il campo ci ha detto che meritiamo la posizione che occupiamo: dobbiamo provarci e, a fine campionato, tireremo le somme».

Infine, una riflessione personale sul momento vissuto: «Io sto bene. Ultimamente ho giocato meno perché il mister ha fatto altre scelte, ma è inevitabile: quando si gioca per un obiettivo così grande, le decisioni vanno accettate, anche se a volte possono essere dolorose a livello personale. Però, quando si rincorre un sogno così importante, l’io viene dopo. Dobbiamo ragionare tutti in questo modo, perché a undici giornate dalla fine basta poco per svoltare il campionato. Mi sento bene e sono felice».

Altre notizie

palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti avverte: «Spezia arrabbiato, serve coraggio con la palla»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Stroppa presente Venezia-Avellino: «I numeri oggi non contano niente. Conta il 9 maggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, Giudice Sportivo: ammende a Catanzaro, Venezia e Sampdoria. Due squalificati tra i calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Trimboli_DB1_3380-e1715004893700

Mantova, Trimboli: «Rispettiamo il Palermo ma non partiamo sconfitti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (27)

Serie B, corsa alla A: il Venezia resta favorito, seguono Monza, Frosinone e Palermo. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Entella 3-0 (29) tifosi esultanza

Palermo-Mantova, meteo sereno al Barbera: condizioni ideali per il match delle 20

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Entella 3-0 (107) le douaron pierozzi

Palermo-Mantova, al Barbera vietato sbagliare: rosanero nettamente favoriti secondo i bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 085225

Agguato in autostrada ai tifosi del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 075749

Il Messaggero: “Palermo ribaltato. Con Insigne è qui la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo sotto accusa. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file1 (33)

Mantova, Modesto: «Contro il Palermo sarà una gara bella tosta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file1 (32)

Serie B, Mantova-Carrarese 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

Frosinone, Marchizza: «Classifica? Meritiamo di essere lì, dobbiamo provarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti avverte: «Spezia arrabbiato, serve coraggio con la palla»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Stroppa presente Venezia-Avellino: «I numeri oggi non contano niente. Conta il 9 maggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Mantova, già 21.562 cuori rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
390770cd-1c9c-41b7-a317-d8764682ef9e

Palermo Futsal Club, manita al Giudecca: playout a +7

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026