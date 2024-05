Serie A: Salernitana inesistente, 2 a 0 Milan all’intervallo nell’ultima partita di Pioli in rossonero

Termina con il risultato di 2 a 0 il primo tempo di Milan-Salernitana, gara della 38esima giornata di Serie A. Con i rossoneri già secondi e con i campani retrocessi da diverse settimane, a San Siro si respira comunque un clima di festa per omaggiare Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer in occasione della loro ultima presenza con la maglia del diavolo. Il gol di Leao su papera di Fiorillo e la rete d’addio del francese decidono al momento la prima frazione di gioco. Da segnalare anche la firma di Theo Hernandez per la posizione irregolare del portoghese, autore dell’assist.

