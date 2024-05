Playoff Serie C: Padova vicino all’eliminazione, Vicenza avanti 1 a 0. Reti inviolate tra Torres e Benevento. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle gare di ritorno dei playoff di Serie C, valevoli per i quarti di finale. Il Vicenza si avvicina sempre di più al passaggio del turno: dopo il 2 a 0 dell’andata, i biancorossi sono avanti 1 a 0 in casa del Padova. Stesso risultato ad Avellino, col Catania che vede le semifinali grazie al gol di Cianci. Reti bianche in Turris-Benevento, mentre la Carrarese va a riposo sul risultato di 1 a 1 contro la Juventus U23.

RISULTATI PARZIALI

AVELLINO-CATANIA 0-1 (10′ Cianci / and. 0-1)

TORRES-BENEVENTO 0-0 (and. 0-1)

CARRARESE-JUVENTUS U23 1-1 (2′ Palmieri, 20′ Sekulov /and. 1-1)

PADOVA-VICENZA 0-1 (40′ Della Morte / and. 0-2)