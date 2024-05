Playoff Serie C: disfatta Catania, l’Avellino rimonta e vince 2 a 1. Etnei eliminati. Trionfo Vicenza a Padova. Risultati e verdetti

Terminano in questi istanti i quarti di finali di ritorno dei playoff di Serie C. L’Avellino ribalta la sconfitta per 1 a 0 rimediata a Catania e vince per 2 a 1 in rimonta, con Liotti e D’Ausilio che rispondono a Cianci. I campani accedono alle semifinali per via del miglior piazzamento in classifica ottenuto nella regular season. Disfatta anche per il Padova, che perde anche il derby di ritorno contro il Vicenza. Avanti anche Benevento e Carrarese, che pareggiano rispettivamente contro Torres e Juventus U23 e continuano a percorrere il sogno promozione.

AVELLINO-CATANIA 2-1 (10′ Cianci, 52′ Liotti, 83′ D’Ausilio / and. 0-1)

TORRES-BENEVENTO 0-0 (and. 0-1)

CARRARESE-JUVENTUS U23 2-2 (2′ Palmieri, 20′ Sekulov, 56′ Giannetti, 66′ Cerri /and. 1-1)

PADOVA-VICENZA 0-1 (40′ Della Morte / and. 0-2)

SQUADRE CLASSIFICATE ALLE SEMIFINALI: Avellino, Benevento, Vicenza, Carrarese