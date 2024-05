Playoff Serie C: le date e gli orari delle semifinali

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 190/DIV di Lega Pro del 25.03.2024 ed in relazione al sorteggio effettuato in data 19 maggio 2024, le gare di Semifinale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:

GARE DI ANDATA – MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

> SEMIFINALE “A”

AVELLINO – L.R. VICENZA Ore 21.00 Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino – Diretta RaiPlay Sport

> SEMIFINALE “B”

CARRARESE – BENEVENTO Ore 21.00 Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara (MS)

GARE DI RITORNO – DOMENICA 02 GIUGNO 2024

> SEMIFINALE “A”

L.R. VICENZA – AVELLINO Ore 21.00 Stadio “Romeo Menti”, Vicenza

> SEMIFINALE “B”

BENEVENTO – CARRARESE Ore 21.00 Stadio “Ciro Vigorito”, Benevento

Modalità di svolgimento

I confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gare di andata e ritorno.

Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “Finale”.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “Finale” le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore.

Le due società vincitrici le “Semifinali” acquisiranno il titolo per l’ammissione alla “Finale”.

2. “FINAL FOUR” – FINALE

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 190/DIV di Lega Pro del 25.03.2024 ed in relazione al sorteggio effettuato in data 19 maggio 2024, gli abbinamenti delle gare di “Finale”, in programma nelle date e con i relativi orari:

GARA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 05 GIUGNO 2024

VINCITRICE SEMIFINALE “A” vs VINCITRICE SEMIFINALE “B” Ore 21.00

GARA DI RITORNO – DOMENICA 09 GIUGNO 2024

VINCITRICE SEMIFINALE “B” vs VINCITRICE SEMIFINALE “A” Ore 17.30

Modalità di svolgimento

La “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C NOW 2023-2024 verrà disputata in gare di andata e ritorno A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore.

La società vincitrice la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B.