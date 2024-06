Euro 2024, Gruppo E: Stanciu porta avanti la Romania, Ucraina sotto 1-0 all’intervallo

Termina il primo tempo del match tra Romania e Ucraina, match d’apertura per il Gruppo E di Euro 2024. La Romania, con il rosanero Nedelcearu che parte dalla panchina, raggiunge l’intervallo in vantaggio di una rete.

Stanciu al 29′ butta la sfera in rete e punisce gli avversari. L’Ucraina ha provato a reagire e a portarsi in zona offensiva, senza però mai essere in grado di colpire concretamente gli avversari. Il primo tempo, dunque, vede la Romania avanti 1-0 sull’Ucraina.