Amarcord, Milan-Palermo 0-2: 18 anni fa i rosanero espugnavano “San Siro” conquistato la vetta della classifica

Gli anni d’oro di Barzagli, Zaccardo, Corini, Tedesco, Simplicio e Amauri sono scolpiti nella memoria dei tifosi rosanero. Era il 22 ottobre 2006, 7ª giornata di campionato, quando il Palermo si presentò al Giuseppe Meazza per affrontare il Milan dei campioni, con giocatori come Nesta, Pirlo e Kakà. Di fronte a oltre 50mila spettatori, i rosanero conquistarono una vittoria storica per 0-2.

Le reti furono siglate da Mark Bresciano, soprannominato “la statua”, e dall’ariete Carvalho de Oliveira Amauri, nel pieno del suo periodo di forma migliore. Il successo contro i rossoneri permise al Palermo di agganciare l’Inter in vetta alla classifica e di confermarsi come la squadra con il miglior attacco del campionato, con 16 gol in 7 partite e una media di oltre due gol a partita.

Una serata indimenticabile per i tifosi rosanero, che sancì il Palermo come una delle grandi rivelazioni del calcio italiano di quegli anni.