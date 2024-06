Da Torino: “Il Palermo potrebbe presto avviare i contatti per Hasa”

Come riportato dalla redazione di TuttoJuve, potrebbe concretizzarsi l’interesse dei rosanero per il centrocampista della Juventus Next Gen Luis Hasa.

Tanti i club interessati al calciatore: Genoa e Verona, come lo scorso inverno, restano osservano il giovane talento, così come qualche club estero soprattutto in Bundesliga. Nelle ultime ore il Palermo, però, ha iniziato ad alzare il pressing per il centrocampista e potrebbero presto avviare i contatti con la Juventus e parlarne concretamente e anticipare gli interessi della concorrenza.