Ex rosa, Gazzi sul Bari: «Prendere Longo vuol dire ambire a risultati di prima fascia»

L’ex centrocampista rosanero Alessandro Gazzi, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta del Mezzoggiorno circa l’arrivo di Moreno Longo sulla panchina dei Galletti.

«Bari? Il dato di fatto è che si sta puntando su un allenatore di fascia alta per la categoria. Lo dicono i fatti: Longo ha ottenuto una promozione in A con il Frosinone, ha allenato nel massimo campionato il Torino, ha portato in cadetteria l’Alessandria, ha svolto un ottimo lavoro a Como che ha tirato su da una situazione davvero complessa. Quindi partiamo da un presupposto: per quanto il nome del Bari sia affascinante sempre e comunque, dubito che il mister avrebbe accettato un progetto poco ambizioso. Andare su Moreno, invece, significa puntare a risultati importanti. Tatticamente è capace di adattarsi a più situazioni: molto spesso ha praticato la difesa a tre, ma sa disporsi anche a quattro, in fase offensiva l’ho visto sia con un trequartista e due punte, sia con un tridente come usavamo ad Alessandria, nel 3-4-3. Longo non fa “filosofia”: il risultato deve venire prima dello spettacolo, come è giusto che sia».