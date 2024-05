Lo stadio di Bione chiuso al Lecco: accesso negato alle giovanili, la situazione

Continua la querelle tra il Lecco e la concessione dello stadio di Bione.

I ragazzini dell’Under 17 e delle giovanili sono infatti rimasti fuori dal centro sportivo per una questione prettamente economica. Come riportato da alcuni organi di stampa locali, tra il gestore (per conto del Comune), InSport, e la Calcio Lecco ci sarebbe di fatto un pagamento arretrato sull’affitto dei campi.

La partita imminente tra il Lecco e la Polisportiva Erbusco, valida per la fase interregionale del campionato femminile Under 17, è ora a rischio. Senza una soluzione, il Lecco potrebbe subire una sconfitta a tavolino, il che sarebbe certamente deludente per i giovani atleti e i loro supporter.

L’Assessore allo Sport, Emanuele Torri, ha espresso la speranza che la situazione possa risolversi rapidamente e nel migliore interesse di tutti gli atleti e allenatori coinvolti. La sua dichiarazione sottolinea la necessità di un accordo tra il gestore del centro sportivo e la società Calcio Lecco per evitare ulteriori disagi e garantire che gli sportivi possano continuare a praticare e vivere la loro passione per il calcio.

Nel frattempo, come riporta “La Provincia di Lecco” è arrivata la presa di posizione di InSport. «Il Lecco, come emerso, non ha saldato l’utilizzo dei campi da diversi mesi (gennaio), più ulteriori saldi mancanti. Ha ricevuto molteplici solleciti negli scorsi mesi. Come da contratto “concessione spazi per utilizzi”, le società che risultano non in regola con i pagamenti non possono utilizzare il Centro Sportivo Bione. La società di Gestione, nelle more degli adempimenti da parte della Calcio Lecco, si è riservata di far disputare solo ed esclusivamente le partite già calendarizzate nella giornata di domenica, al fine di non penalizzare atleti e famiglie e allenatori»