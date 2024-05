Schira: “Ignazio Abate lascia il Milan Primavera. Due club di Serie B sulle sue tracce”

Ignazio Abate non sarà il prossimo allenatore della Primavera del Milan. Il giovane tecnico, arrivato secondo nella finale della Uefa Youth League, ha svolto un lavoro molto apprezzato dagli addetti ai lavori per via della valorizzazione di alcuni giovani rossoneri. Secondo Nicolò Schira sull’ex giocatore del Milan ci sarebbero due club di Serie B pronti ad offrirgli la panchina. Ignazio Abate si prepara dunque ad una nuova avventura e potrebbe partire dalla cadetteria per inaugurare la sua carriera nel calcio maggiore e professionistico.

