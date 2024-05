Schira: “Palermo, per la panchina spunta Nesta. Su di lui anche Monza e Sampdoria”

Dopo l’annata deludente, terminata ieri sera a Venezia con l’eliminazione dalla semifinale playoff, si respira aria di cambiamento a Palermo. Michele Mignani, probabilmente, non sarà l’allenatore dei rosanero della prossima stagione, motivo per il quale la dirigenza è al lavoro per individuare il possibile sostituto.

Settimana prossima al rientro dalla vacanza in Giappone, Alessandro Nesta deciderà il suo futuro. Con la salvezza è scattato rinnovo automatico fino al 2025 con la Reggiana, ma – riporta Nicolò Schira – le richieste non mancano per il Campione del Mondo 2006. Piace al Monza e alle big di B (Sampdoria e Palermo).

