Offerta per la stagione 2024-2025: Massimiliano Allegri ha ricevuto la lettera direttamente a casa | Deve vincere la Champions al primo anno

Prima offerta per Massimiliano Allegri per la prossima stagione: obiettivo vincere la Champions al primo anno.

L’ultima immagine di Massimiliano Allegri associata alla Juventus, e probabilmente al calcio italiano, sarà per qualche tempo inesorabilmente quella della sfuriata a bordo campo nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Non la foto con la Coppa, non la conferenza stampa, non la festa con i calciatori che lo abbracciano. Un epilogo triste, confusionario e indelebile ormai nella mente di tutti i tifosi, e magari anche di qualche dirigente che fino a qualche ora prima a ingaggiare l’ex Milan ci avrebbe anche fatto un pensierino.

Il destino di Allegri in questo momento sembra effettivamente lontano dalla Serie A, dopo che la Juventus ha deciso di esonerarlo dopo lo show dell’Olimpico facendo subentrare al suo post l’ex leggenda bianconera Montero.

Gli estimatori però per Allegri non mancano, e in queste ore potrebbe arrivare la prima offerta per lui per rilanciarsi. Un’offerta che arriva dall’estero, con una missione per la prossima stagione: tornare immediatamente a vincere.

Allegri, nuova avventura nel 2025

C’è chi lo ha dipinto come una vittima, chi come un eroe, chi come troppo sopra le righe anche quando non sembrava proprio il caso. L’agitazione e il sangue caldo è la prerogativa dell’ultimo Allegri, che in Serie A non dovrebbe comparire almeno per il 2025. Mentre il tecnico non ha ancora fatto sapere se intenderà fermarsi per un anno o ripartire – magari da una panchina meno ambiziosa – si fanno avanti le prime estimatrici.

Su tutti pare che in Arabia l’Al-Ittihad sia interessata a cambiare allenatore e Allegri è finito in questo senso per essere accostata alla squadra della Saudi Super League. Gallardo è a un passo dall’addio, e la squadra vuole colmare il gap con le prime in classifica, pensando di tornare a vincere anche la Champions League araba.

Allegri in Arabia? I possibili scenari

Come noto, nelle ultime settimane visto il quinto posto in classifica, l’Al-Ittihad vorrebbe dire addio all’allenatore Gallardo per provare a tornare a vincere già dalla prossima stagione.

Che Allegri, al momento con poche alternative in Europa – se non qualche lieve accostamento al Bayern Monaco – possa esser l’uomo giusto? Fabrizio Romano ha annunciato ore fa che tra i due non ci sono stati ancora contatti, ma un’offerta economica importante potrebbe stuzzicare Allegri e convincerlo a rimettersi in corsa già dalla prossima estate.