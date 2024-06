Inter, Marotta: «Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre»

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter, ai microfoni di Rai Radio Anch’io ha toccato vari temi tra i quali anche la possibilità di avere una A a 18 squadre.

Ecco qualche estratto:

«Io in Germania? Sono andato da tifoso, da dirigente del calcio italiano e sono rimasto piacevolmente impressionato dall’entusiasmo che hanno questi ragazzi e l’allenatore. Sono molto ottimista per il futuro. Lautaro Martinez? Virtualmente ha già firmato. Dobbiamo raccogliere la firma, è una questione di giorni perché ora è in Nazionale. Ma il suo rinnovo è già fatto».

«Mondiale per club? Non abbiamo informazioni molto concrete, però viene accolto con grande orgoglio da noi perché è una vetrina importante di livello mondiale. Rappresenta però a mio giudizio un ulteriore sovraffollamento del calendario, che è un problema già da diverse stagioni. L’anno prossimo ci saranno anche più gare di coppa internazionale con la nuova Champions. Per vincere la coppa, c’è la possibilità di giocare 13 o 15 partite. Il mondiale a 32 squadre rappresenta un ulteriore motivo di valutazione. Il calendario si comprime sempre di più. Andrebbe rivisto alla luce di tutte le competizioni. A mio giudizio, la Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre».